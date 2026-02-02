Omicidio nel bosco per la droga a Misinto identificata la vittima aveva 22 anni

La polizia ha identificato la vittima dell’omicidio avvenuto nel bosco di Misinto, nel Parco delle Groane. Si tratta di Mohamed Mhaouchi, un 22enne marocchino. Lo hanno trovato sabato 24 gennaio con ferite da arma da fuoco. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica e scoprire chi ha sparato. La zona è stata subito transennata e gli investigatori hanno ascoltato alcuni testimoni. La comunità locale si chiede cosa possa aver portato a questa tragedia.

Nuovi disagi in vista per i pendolari lombardi. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Omicidio nel bosco per la droga a Misinto, identificata la vittima, aveva 22 anni Approfondimenti su Misinto Omicidio Omicidio nel bosco a Misinto; la fiamma olimpica a Saronno, i comuni esclusi – ANTEPRIMA Questa mattina, nel bosco di Misinto, è stato trovato il corpo di una vittima. Crans-Montana, identificata la prima vittima italiana! Solo sedici anni. Chi è È stato ufficialmente identificato dalle autorità svizzere il primo cittadano italiano deceduto nella tragedia di Capodanno a Crans-Montana. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Misinto Omicidio Argomenti discussi: Cacciatori uccisi nel bosco a Messina, autopsie per svelare la dinamica dell'omicidio; Tre cacciatori trovati morti nel bosco: interrogato l'amico del più anziano del gruppo; Spari nel parco delle Groane, ragazzo di 24 anni morto per un regolamento di conti; Omicidio nel bosco della droga: Mandateci i reparti speciali. Omicidio nel bosco per la droga a Misinto, identificata la vittima, aveva 22 anniSi chiamava Mohamed Mhaouchi e aveva solo 22 anni lo spacciatore marocchino ucciso sabato 24 gennaio nel Parco delle Groane a Misinto. L'identificazione è ... ilnotiziario.net Omicidio per la droga nel Parco Groane, residenti esasperati, i sindaci chiedono i cacciatoriTre sindaci al prefetto: contro lo spaccio di droga nel bosco servono gli specialisti dell'Arma dei Carabinieri, in particolare i Cacciatori di Sardegna. ilnotiziario.net Triplice omicidio nel bosco di Montagnareale: i cacciatori colpiti a schiena e petto Emergono i primi dettagli balistici sulle morti di Antonio Gatani e dei fratelli Davis e Giuseppe Pino. La Procura di Patti analizza i segnali dei cellulari agganciati alla cella della zo - facebook.com facebook

