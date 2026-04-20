Che tempo che fa pagelle del 19 aprile | Stefano De Martino concepisce Sanremo 8 Lucianina irriverente 9 disastro Giucas 1

Nella puntata di Che tempo che fa del 19 aprile sono stati protagonisti vari interventi. Stefano De Martino ha parlato dei suoi progetti legati al prossimo Festival di Sanremo. Lucianina ha portato un tono irriverente alla serata, mentre Giucas si è trovato in difficoltà durante una delle sue esibizioni. Oltre agli aspetti di intrattenimento, sono state affrontate tematiche di impegno civile, con interventi dedicati ai diritti delle persone con autismo.

Impegno civile, intrattenimento e un concepimento che tutti stiamo aspettando. La serata di Che tempo che fa scivola via tra le confessioni di Stefano De Martino, ormai lanciatissimo verso il Festival di Sanremo, e le battaglie accorate di Elio per i diritti legati all’autismo. Non mancano i guizzi satirici di Luciana Littizzetto, che si muove tra l’idraulica spaziale e la cronaca rosa, né il carisma senza tempo di Mara Maionchi. Tra lo sprint mondiale di Zaynab Dosso e le surreali amnesie di Giucas Casella, la puntata si conferma un appuntamento imperdibile per milioni di italiani. Ma cos’è successo davvero? Ecco il nostro pagellone. Elio e Marina Viola: Il coraggio oltre lo spartito – Voto: 8.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Che tempo che fa, pagelle del 19 aprile: Stefano De Martino concepisce Sanremo (8), Lucianina irriverente (9), disastro Giucas (1) Notizie correlate Anticipazioni Che Tempo Che Fa del 19 aprile: da Fazio arrivano Stefano De Martino e NekCome ogni domenica, anche questa sera 19 aprile torna su Nove l’immancabile appuntamento con Che Tempo Che Fa, il talk condotto da Fabio Fazio... Che tempo che fa, le pagelle del 25 gennaio: Noah Wyle fuori gara (9), De Sica misterioso (7), Giucas zimbello (6)Archiviate le emozioni per Ornella Senza Fine, Fabio Fazio torna sul Nove con la consueta formula di Che tempo che fa. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Che Tempo Che Fa | Intervista Stefano De Martino | Video; Anticipazioni Che Tempo Che Fa del 19 aprile: da Fazio arrivano Stefano De Martino e Nek; Che tempo che fa, Fazio porta Stefano De Martino sul Nove. L'appuntamento domenica sera; Che Tempo Che Fa stasera su NOVE: Stefano De Martino e Giuseppe Conte super ospiti. A Che tempo che fa Stefano de Martino fa impazzire tutti con il suo nuovo lookStefano De Martino torna a far parlare di sé, ma questa volta non solo per la sua carriera in continua ascesa. Nella puntata del 19 aprile 2026 di Che tempo che fa, il conduttore napoletano ha stupito ... ultimenotizieflash.com Che Tempo Che Fa, ospiti 19 aprile: Giuseppe Conte, Stefano De Martino verso Sanremo, Nek e Zaynab Dosso al TavoloChe Tempo Che Fa domenica 19 aprile sul NOVE: Giuseppe Conte, Stefano De Martino verso Sanremo 77, Nek live, Elio e Zaynab Dosso oro mondiale al Tavolo ... lifestyleblog.it “Ho questa patina di mondanità” Stefano De Martino - facebook.com facebook Stefano De Martino ha iniziato a cucinare, perché a settembre #AffariTuoi si trasferisce a Milano e sa che Antonella lo metterà ai fornelli di #ÈSempreMezzogiorno #ctcf x.com