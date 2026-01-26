Ecco le pagelle del 25 gennaio di Che tempo che fa: Noah Wyle non partecipa alla gara, ottenendo un 9; De Sica si mostra enigmatico con un 7; Giucas viene giudicato come uno zimbello con un 6. Dopo l’ultimo appuntamento dedicato a Ornella Vanoni, Fabio Fazio torna sul Nove per proporre il consueto format, offrendo agli spettatori un approfondimento equilibrato e sereno.

Archiviate le emozioni per Ornella Senza Fine, Fabio Fazio torna sul Nove con la consueta formula di Che tempo che fa. Gli ingredienti ci sono davvero tutti: dagli ospiti internazionali al cast fisso, passando per Giucas Casella che tiene alto l’umore durante Il Tavolo. Assente Paolo Sorrentino, che avrebbe dovuto essere tra gli ospiti, purtroppo fermato dall’influenza stagionale. Ma com’è andata la serata del ritorno ufficiale dello show dopo la pausa natalizia? Come di consueto, vi lasciamo al nostro pagellone riassuntivo. Noah Wyle fuori gara, voto: 9. L’abbiamo osservato con la soggezione che si confà ai grandi nomi di Hollywood, ma la verità è che Noah Wyle è stato capace di stupirci ancora una volta. 🔗 Leggi su Dilei.it

Che tempo che fa, le pagelle del 25 gennaio: Noah Wyle fuori gara (9), De Sica misterioso (7), Giucas zimbello (6)

