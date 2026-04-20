L'ironia di Fazio sta tutta nella formulazione di domande a raffica che, oltre a non dare a De Martino il tempo di rispondere, dimostrano anche un po' di sana satira verso il mondo del giornalismo di spettacolo che, chissà perché, a Sanremo sembra sempre che stia trattando di negoziati di pace e di operazioni a cuore aperto anziché di musica e intrattenimento. Fazio che chiede a De Martino prima perché abbia scelto solo 20 canzoni e poi perché ne abbia selezionate 40; che chiede prima perché affidarsi solo a vallette italiane e poi solo a vallette straniere, e che domanda perché i fiori vengono dati sia ai cantanti che alle...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Che tempo che fa: la gag di Stefano De Martino e Fabio Fazio su Sanremo è irresistibile. E non era scontato

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