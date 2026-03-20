Stasera in televisione, i programmi in onda sui canali Rai e Mediaset sono pronti a offrire diverse opzioni per gli spettatori. La guida completa dei programmi di venerdì 20 marzo 2026 permette di conoscere in anticipo cosa sarà trasmesso in prima serata. La selezione include fiction, talk show e film, con dettagli sui palinsesti di oggi.

La guida completa dei programmi in tv stasera, venerdì 20 marzo 2026, per scegliere che cosa guardare in prima serata. Il palinsesto è ricco e variegato, capace di soddisfare gusti molto diversi: dalla fiction ai film d’azione, dai programmi di approfondimento all’intrattenimento leggero. Le reti generaliste propongono una selezione che spazia tra novità, grandi classici e appuntamenti ormai consolidati. I programmi in tv stasera Rai 1 – ore 21:30 The Voice Generations – Blind Auditions (20032026) La prima serata di Rai 1 è dedicata a una nuova puntata delle Blind Auditions di The Voice Generations, il talent show che porta sul palco gruppi familiari, coppie, generazioni diverse unite dalla passione per la musica. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Stasera in tv, i programmi di venerdì 20 marzo 2026 con le anticipazioni: la guida completa per scegliere che cosa vedere

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