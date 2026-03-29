Che cosa cosa vedere in tv stasera domenica 29 marzo 2026 | la guida dei programmi e le anticipazioni da Imma Tataranni a Le Iene
Stasera in tv, domenica 29 marzo 2026, sono previste diverse trasmissioni tra fiction, documentari e programmi di approfondimento. La programmazione include una serie di show e produzioni di vari generi, con alcune serie televisive e reportage in prima serata. La guida dettagliata consente di conoscere i programmi in onda e le anticipazioni sulle trasmissioni previste per questa sera.
Scopriamo che cosa vedere in tv stasera, domenica 29 marzo 2026, con la guida completa dei programmi in onda in prima serata. I palinsesti dei canali Rai e Mediaset offrono fiction, documentari, approfondimenti e show storici: dalle indagini di Imma Tataranni al ritorno di Chi vuol essere milionario – Il Torneo, passando per reportage e talk d’attualità. Che cosa vedere stasera in tv: i programmi e le anticipazioni Rai 1 – ore 21:30 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore (Stagione 5, episodio “Nessuno si salva da solo”) La fiction con Vanessa Scalera prosegue con un nuovo caso ambientato a Matera. Il ritrovamento di un cadavere nel Palombaro apre un’indagine complessa che intreccia segreti familiari e tensioni personali. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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