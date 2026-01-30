calciomercato juve si lavora al clamoroso scambio tra joao mario e holm con il bologna che cosa sta succedendo in questi minuti

In questi minuti, la Juventus sta lavorando a un affare che potrebbe scuotere il calciomercato. La trattativa prevede uno scambio tra Joao Mario, attualmente in forza alla Juventus, e Holm, giocatore del Bologna. Le due società sono a lavoro per definire i dettagli di questa operazione che, se andasse in porto, cambierebbe le carte in tavola nelle prossime settimane. Restano da capire le condizioni e i tempi di conclusione, ma l’operazione sembra ormai avviata.

. La Juventus accende i motori sul mercato, valutando un incastro tattico utile a ridisegnare le corsie laterali. Secondo una notizia riportata da Gianluca Di Marzio su X, la dirigenza è in contatto diretto con il Bologna: i due club stanno discutendo di un’operazione che prefigura uno scambio a dir poco clamoroso. MERCATO JUVE LIVE L’obiettivo concreto è portare Emil Holm a Torino: l’ esterno destro è il rinforzo ideale per il sistema di Luciano Spalletti. Per sbloccare l’affare, il percorso inverso spetterebbe a Joao Mario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

