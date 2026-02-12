Cantiere di viale Campania | che cosa sta succedendo davvero e i prossimi interventi

Da fine dicembre il viale Campania si trasforma in un grande cantiere. La voragine aperta il 31 dicembre 2023 non si è ancora chiusa, e i lavori continuano senza sosta. La strada rimane chiusa al traffico, mentre le macchine passano solo in vie alternative. I lavori sembrano andare a rilento, e i residenti si chiedono quando finiranno. Intanto, le squadre di operai lavorano giorno e notte per sistemare la situazione e garantire la riapertura del viale.

Il 31 dicembre 2023 si è aperta quella grande voragine e da allora il viale è stato sempre un cantiere. Un cantiere, quello di viale Campania a Monza, ancora in corso. Anche se di operai e di macchinari non se ne vedono (o se ne vedono pochi). Resta solo il disagio dei rallentamenti e di quei costanti interrogativi (anche sui social) in meritoall'avanzamento dell'opera. Quando saranno ultimati i lavori? È questa la domanda che si pongono e pongono ormai da mesi i monzesi. Perché, dopo i grandi disagi dell’inizio 2024 per rimettere in sicurezza la strada, BrianzAcque e Comune di Monza hanno deciso di effettuare analisi approfondite, dalle quali è emersa la necessità di intervenire per “guarire” gli acciacchi del tempo di quel collettore che ha quasi 100 anni di storia.🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

