Claude | Chatbot potenziato e gratuito sfida ChatGPT con integrazioni e creazione diretta di file

Anthropic ha deciso di aprire le porte a tutti con il suo chatbot gratuito Claude. L’azienda ha potenziato il servizio, offrendo nuove funzioni come integrazioni e la possibilità di creare file direttamente dal chatbot. Una mossa che potrebbe cambiare le regole del gioco nel mondo dell’intelligenza artificiale, sfidando direttamente ChatGPT.

Claude Apre le Porte a Tutti: Rivoluzione Gratuita nel Mondo dei Chatbot. Anthropic ha compiuto una mossa audace nel panorama dell'intelligenza artificiale: ha ampliato significativamente le funzionalità gratuite di Claude, il suo chatbot. L'annuncio, arrivato il 12 febbraio 2026, include l'integrazione con applicazioni come Google Workspace e Slack, e la capacità di creare direttamente file in formati PowerPoint, Excel e PDF. Una risposta diretta alla strategia di OpenAI, che ha recentemente introdotto pubblicità in ChatGPT. La Competizione si Fa Serrata: Claude Sfida ChatGPT. Il settore dei chatbot è in fermento, con una competizione sempre più accesa tra i principali attori.

Durante il Super Bowl 2026, le intelligenze artificiali si sono scontrate pubblicamente.

Apple CarPlay si prepara a supportare chatbot di intelligenza artificiale di terze parti come ChatGPT, Claude e Gemini entro pochi mesi.

