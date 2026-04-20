L'attrice ha condiviso un ricordo personale riguardante un episodio che si svolse molti anni fa, quando sua madre uccise suo padre durante una notte in cui quest'ultimo si trovava sotto l'effetto dell'alcol. Secondo quanto raccontato, il padre avrebbe minacciato di uccidere entrambe le donne. In un'intervista al New York Times Magazine, l'attrice ha ripercorso nei dettagli quella notte, descrivendo gli eventi più significativi.

Quando Charlize e sua madre tornarono a casa, la futura attrice andò in camera sua e spense le luci, ma era «spaventata »: «La mia finestra dava sul vialetto. Quando mio padre rientrò nella proprietà, dalla rabbia con cui guidava compresi che sarebbe successo qualcosa di brutto ». L'uomo irruppe nella tenuta, assieme al fratello, «sparando attraverso i cancelli di ferro. Il messaggio era molto chiaro: “Stasera vi ucciderò”. Non appena sfondò il primo cancello, mia madre corse alla cassaforte a prendere la sua pistola ed entrò nella mia camera da letto». Le due donne si barricarono nella stanza «tenendo la porta chiusa con i nostri corpi perché non aveva la serratura.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Charlize Theron ricorda la notte in cui sua madre uccise suo padre: «Lui era completamente ubriaco, e il suo messaggio era chiaro: “Ammazzerò entrambe”»

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