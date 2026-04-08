Domani, presso l’Università del Piemonte Orientale, si terrà un seminario di livello dottorale dedicato alla crisi palestinese e al ruolo della giustizia internazionale. L’evento si concentrerà sui principali aspetti legali legati alla situazione attuale, analizzando le questioni giuridiche coinvolte e i possibili impatti delle decisioni internazionali. Un’occasione per approfondire le dinamiche legali che interessano questa complessa crisi.

L’Università del Piemonte Orientale ospiterà domani, giovedì 9 aprile, un seminario di livello dottorale focalizzato sull’applicazione della giustizia internazionale alla crisi palestinese. L’appuntamento vedrà la partecipazione della giurista Chantal Meloni e si terrà presso Palazzo Borsalino ad Alessandria. L’evento è organizzato nell’ambito del Dottorato in Ecologia dei sistemi culturali e istituzionali, specificamente per il percorso dedicato a democrazia sostenibile e solidale, con un su doveri, diritti e istituzioni. L’incontro avrà luogo nell’aula 109 del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, economiche e sociali dell’Upo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi palestinese: l’esperta Chantal Meloni svela i nodi del diritto

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