Dagli insulti social alla solidarietà | lo youtuber trasforma l' odio degli haters in cure per i gattini randagi

Luca Mastrangelo, noto youtuber calcistico, ha deciso di trasformare gli insulti degli haters in aiuto concreto per i gattini randagi. La causa nasce dalla sua volontà di riappropriarsi dell’odio online, convertendolo in risorse per cure veterinarie e cibo. Con una donazione di 5.000 euro all’associazione

Trasformare l'odio del web in ciotole piene e cure veterinarie. È la “magia” compiuta da Luca Mastrangelo, noto youtuber calcistico di fede interista originario del forlivese e ormai trapiantato a Milano, che ha deciso di donare 5mila euro all'associazione "I Bertinogatti" di Bertinoro. Una somma non casuale, ma frutto dei risarcimenti ottenuti dopo aver agito per vie legali contro tre "leoni da tastiera" che lo avevano preso di mira sui social con insulti pesanti e minacce. “Faccio lo youtuber dal 2016 e, essendo una persona schierata calcisticamente, sono divisivo – racconta Mastrangelo –. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

