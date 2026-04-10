Jonathan Rowe, noto come Rowe, torna a parlare con entusiasmo e determinazione, anche se i risultati finora non sono stati quelli sperati. Con un atteggiamento positivo, dichiara di credere ancora nelle possibilità di recupero e di successo. Ricorda di essere appassionato di storie di persone che si trovano in svantaggio, e non si arrende davanti alle difficoltà. La sua volontà di continuare a provarci rimane evidente.

Ancora Jonathan Rowe, sempre più Rowe. Peccato non basti. Ma lui non vuole smettere di crederci e sognare: "Sono un grande amante delle storie che riguardano gli underdog. Chissà che a Birmigham non si scriva una pagina memorabile di sport e storia del Bologna ". Gli underdog, in gergo, sono gli sfavoriti. E non c’è dubbio che il Bologna lo sia e che l’ Aston Villa abbia messo qualcosa di più di una seria ipoteca sulle semifinali. Il tutto nonostante Rowe, il migliore per distacco. E’ lui a strappare a inizio gara e a fornire a Castro, prima, la palla che porta all’autorete di Konsa annullato per fuorigioco, e poi a Ferguson la palla che sbatte sulla traversa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carica Rowe "Può succedere ancora tutto"

Padovano carica la Juve: «Nel calcio può succedere di tutto, sembra impossibile ma non lo è ancora. Per ribaltare il risultato serve questo» Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Juventus, ultimo giorno di mercato ad alta tensione: tutto può ancora succedereLa Juventus si prepara a vivere un ultimo giorno di mercato ad alta intensità, con operazioni in entrata e in uscita destinate a ridisegnare...