Il Napoli si prepara alle ultime cinque giornate di campionato con l’obiettivo di accumulare almeno 8 punti per garantire la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. La squadra ha bisogno di risultati utili per consolidare la posizione e assicurarsi un posto tra le migliori d’Europa. La situazione attuale richiede un rendimento positivo nelle prossime sfide, che determineranno il suo futuro nel torneo continentale.

Il Napoli deve conquistare 8 punti nelle ultime cinque sfide di campionato per blindare il proprio posto in Champions League. La corsa per la qualificazione europea si infuria con soli cinque turni rimasti al termine della Serie A, mentre l’Inter è vicina alla certezza matematica dello scudetto, avendo bisogno di soli 4 punti per festeggiare il titolo. Calcoli e obiettivi nella corsa all’Europa. La situazione in classifica vede il Milan e il Napoli a pari merito sulla quota di 66 punti, seguiti dalla Juventus con 63 punti. Per gli altri contendenti, il Como e la Roma sono fermi a 58 punti. In questo scenario, il Como ha subito una sconfitta contro il Sassuolo, restando ferma a 58 punti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Champions League: la sfida del Napoli, servono 8 punti per l’Europa

LA CHAMPIONS COME IL CAMPIONATO: INTER SUPERIORE, NAPOLI DELUSIONE

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