Trento è uscita dalla Champions League dopo aver perso contro lo Ziraat Bankkart Ankara, che ha prevalso 3-1 (25-20; 21-25; 25-21; 25-21). Abdel Aziz ha dominato la partita con 35 punti, trascinando i turchi alla vittoria. I campioni italiani hanno faticato a contrastare la forza degli avversari, già sconfitti al tie-break nella gara di andata in Turchia. La squadra di Trento ha tentato di reagire, ma alla fine ha lasciato il passo agli avversari davanti al proprio pubblico. La loro avventura europea si ferma qui.

Trento ha perso contro lo Ziraat Bankkart Ankara per 3-1 (25-20; 21-25; 25-21; 25-21) nell’ultimo incontro della fase a gironi della Champions League di volley maschile: la formazione turca si è rivelata ancora troppo forte per i Campioni d’Italia, che avevano già ceduto il passo al tie-break nel confronto d’andata disputato nella capitale anatolica e che oggi si sono dovuti inchinare di fronte al proprio pubblico. I dolomitici hanno avuto un sussulto nel secondo set, ma per il resto sono sempre stati costretti a rincorrere e non sono riusciti concretamente a impensierire un avversario rivelatosi decisamente solido dal punto di vista tecnico e agonistico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Trento scivola in Champions League, Abdel Aziz one man show da 35 punti. Servono i playoff

