Champions league | Atalanta-Bayern agli ottavi sfida di ferro Europa League derby Bologna-Roma

L'Atalanta ha superato il turno e affronterà il Bayern Monaco negli ottavi di Champions League. Nella stessa giornata, si giocherà il derby tra Bologna e Roma in Europa League. La competizione continentale si fa sempre più intensa con queste sfide dirette tra squadre di alto livello. Le partite si disputeranno nelle prossime settimane, mettendo in palio il passaggio del turno.

Da una tedesca all’altra, dal Borussia Dortmund al Bayern Monaco. Sarà un ottavo di finale durissimo quello che attende la super Atalanta di Palladino, capace di ribaltare i gialli di Wesftalia regalando al calcio italiano un’impresa storica e portando almeno una squadra nelle migliori sedici d’Europa così da scongiurare il record negativo per la Serie A. L’urna di Nyon ha accoppiato i nerazzurri ai campioni tedeschi del Bayern Monaco. Non è andata né bene né male, visto che l’alternativa sarebbe stata l’Arsenal che comanda in Premier League. Il sorteggio alimenta, invece, i rimorsi dell’Inter. Il Bodo Glimt che ha fatto fuori a sorpresa la squadra di Chivu è stato accoppiato allo Sporting Lisbona evitando la trappola del Manchester City che si dovrà scontrare contro il Real Madrid nel remake di un classico del calcio europeo. 🔗 Leggi su Panorama.it

