Operazione della Guardia di Finanza | blitz contro vendita online di abbigliamento falsificato in diretta streaming

La Guardia di Finanza ha blitzato un’organizzazione che vendeva abbigliamento falso in diretta streaming sui social. Gli agenti hanno smantellato un giro di merce contraffatta, che veniva promosso e venduto in modo continuo online. Gli investigatori stanno verificando se ci sono altri soggetti coinvolti e quanti capi d’abbigliamento sono stati distribuiti.

La Guardia di Finanza ha eseguito un’operazione coordinata contro un’organizzazione specializzata nella vendita online di capi d’abbigliamento contraffatti, effettuata in diretta streaming su piattaforme social. L’azione, condotta in diverse località del Nord Italia, ha portato al sequestro di migliaia di articoli falsi, tra cui giubbotti, tute e accessori di marche internazionali di lusso, identificati in base a segnalazioni e analisi di traffico digitale. I dispositivi tecnologici utilizzati per le trasmissioni in tempo reale sono stati confiscati insieme a server, dispositivi di pagamento e archivi digitali contenenti liste di clienti, cronologie di vendite e strategie di marketing mirate a massimizzare i profitti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Operazione della Guardia di Finanza: blitz contro vendita online di abbigliamento falsificato in diretta streaming Approfondimenti su Guardia Di Finanza Abbigliamento importato illegalmente per frodare il fisco: blitz della Finanza a Prato La Guardia di Finanza di Prato ha sequestrato un vasto giro di abbigliamento importato illegalmente, finalizzato a frodare il fisco. Blitz della Guardia di finanza. Sequestrati 3000 addobbi natalizi Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Guardia Di Finanza Argomenti discussi: Contrabbando di sigarette, Confcommercio elogia l’operazione della Guardia di Finanza; Maxi sequestro di sigarette: 7 tonnellate. Operazione della Guardia di Finanza. Un arresto; Corigliano-Rossano, smantellato giro di spaccio: operazione della Guardia di Finanza; Latina – Mezzo chilo di hashish in casa: operazione della Guardia di Finanza. San Marino – Trasporto transfrontaliero del contante, controlli della Guardia di RoccaSAN MARINO - Nella serata di giovedì, la Guardia di Rocca ha effettuato un doppio posto di controllo in prossimità del confine di Dogana. L’operazione ... libertas.sm Latina, operazione della Guardia di Finanza: sequestrati 500 grammi di hashish e armi da taglio a SabaudiaA Sabaudia, la Guardia di Finanza sequestra 500 grammi di hashish, armi da taglio e materiale da confezionamento. Un'operazione mirata contro il traffico di droga ... latinaquotidiano.it La Guardia di Finanza conclude le indagini su un caso di usura e fatture false tra Novara e Gallarate - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.