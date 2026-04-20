Ceyda è tornata a lavorare presso la signora Fazilet, mentre Irin continua a tramare alle sue spalle. La serie televisiva che vede protagonista questa donna va in onda anche la domenica, diventando un appuntamento fisso del palinsesto di Canale 5 e confermandosi come una presenza stabile nelle prossime settimane.

L a forza di una donna va in onda anche la domenica e ormai è un punto fermo del palinsesto di Canale 5 e così sarà almeno per le prossime settimane. La serie turca più amata, infatti, si avvia alla sua conclusione. A distanza di quasi un anno da quando prendeva il via, esattamente il 3 giugno 2025. Nelle nuove puntate, in onda oggi domani e dopodomani, quando tutto sembra andare per il verso giusto, un nuovo colpo di scena è dietro l’angolo. Lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 aprile l’appuntamento è alle ore 16:00. Le serie tv e film più belli su Netflix ad aprile 2026: 10 titoli da non perdere X Leggi anche › Enver minaccia di sparare a Dursun: le anticipazioni delle nuove puntate di “La forza di una donna” La forza di una donna, anticipazioni puntata 20, 21, 22 aprile, trama episodi.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ceyda è tornata a lavorare dalla signora Fazilet e ?irin non smette di tramare

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