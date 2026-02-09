Jale è convinta che Ceyda sia la persona adatta per occuparsi del figlio della signora Fazilet

Jale ha deciso che Ceyda si occuperà del figlio della signora Fazilet. La morte di Hatice ha lasciato un vuoto difficile da riempire per chi le voleva bene. Ora, tra tensioni e scelte complicate, tutti aspettano di vedere come si svilupperà questa nuova situazione.

I l vuoto lasciato dalla morte di Hatice è particolarmente difficile da colmare per tutti coloro che le volevano bene. Lo raccontano le nuove puntate della serie turca La forza di una donna, in onda lunedì 9, martedì 10 e mercoledì 11 febbraio alle ore 16:00 su Canale 5. Al centro della trama, infatti, ci sono le conseguenze della tragedia. E ovviamente i tentativi di ricostruire un equilibrio in famiglia.

