Ceyda va a lavorare a casa della signora Fazilet per assistere il figlio disabile
Ceyda si prepara ad entrare in casa della signora Fazilet per assistere il figlio disabile. La situazione si fa complicata, mentre Bahar si trova di nuovo di fronte a un momento difficile, dopo il riavvicinamento con Sarp. La tensione cresce, e tutto sembra pronto a esplodere.
D opo il riavvicinamento tra Bahar e Sarp, un nuovo dramma è dietro l’angolo. Come se non avesse già sofferto abbastanza, Bahar è attesa da una prova difficilissima. Nelle nuove puntate di La forza di una donna, in onda mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio alle ore 16:00 e sabato 14 febbraio dalle 15:15 alle 16:30 su Canale 5, la serie turca entra in una fase thriller. E l’equilibrio familiare appena ritrovato, viene minacciato dalla solita?irin. Ovviamente. Nemmeno la morte di sua madre riesce a farla desistere dai suoi piani diabolici. Cosa vedere su Netflix a febbraio 2026: film, serie tv e nuove uscite da segnare in agenda X Leggi anche › Nelle prossime puntate di “La forza di una donna” Bahar si riavvicina a Sarp La forza di una donna, anticipazioni puntata 12, 13 e 14 febbraio, trama episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Jale è convinta che Ceyda sia la persona adatta per occuparsi del figlio della signora Fazilet
Jale ha deciso che Ceyda si occuperà del figlio della signora Fazilet.
La forza di una donna episodi turchi: Raif sorprende Ceyda rubare in casa suaLe anticipazioni rivelano che la polizia farà irruzione all'interno di un appartamento dove Bahar e Ceyda stavano portando le pietanze. Le due donne riusciranno a nascondersi in casa di un'anziana ... it.blastingnews.com
Soap&Novelas #LaForzaDiUnaDonna settimana dal 9 al 14 febbraio 2026: BAHAR E SARP SI RICONCILIANO E CEYDA INIZIA A LAVORARE DA RAIF! Via @Montes1301 x.com
«Non posso credere che Arda non sia mio figlio», è la frase che riassume il terremoto emotivo che travolge Ceyda. La sua vita subisce una svolta inattesa quando, dopo anni passati a crescere il piccolo Arda convinta che fosse suo, un test del DNA richiesto d facebook
