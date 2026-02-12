Ceyda si prepara ad entrare in casa della signora Fazilet per assistere il figlio disabile. La situazione si fa complicata, mentre Bahar si trova di nuovo di fronte a un momento difficile, dopo il riavvicinamento con Sarp. La tensione cresce, e tutto sembra pronto a esplodere.

D opo il riavvicinamento tra Bahar e Sarp, un nuovo dramma è dietro l’angolo. Come se non avesse già sofferto abbastanza, Bahar è attesa da una prova difficilissima. Nelle nuove puntate di La forza di una donna, in onda mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio alle ore 16:00 e sabato 14 febbraio dalle 15:15 alle 16:30 su Canale 5, la serie turca entra in una fase thriller. E l’equilibrio familiare appena ritrovato, viene minacciato dalla solita?irin. Ovviamente. Nemmeno la morte di sua madre riesce a farla desistere dai suoi piani diabolici. Cosa vedere su Netflix a febbraio 2026: film, serie tv e nuove uscite da segnare in agenda X Leggi anche › Nelle prossime puntate di “La forza di una donna” Bahar si riavvicina a Sarp La forza di una donna, anticipazioni puntata 12, 13 e 14 febbraio, trama episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ceyda va a lavorare a casa della signora Fazilet per assistere il figlio disabile

Jale ha deciso che Ceyda si occuperà del figlio della signora Fazilet.

