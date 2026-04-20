Un giovane di 23 anni è stato arrestato a Cesate dopo che gli agenti hanno trovato un tirapugni nel veicolo durante un controllo. Gli agenti si sono avvicinati a un'auto ferma vicino a un'area frequentata da giovani e hanno deciso di fermarla. Durante la verifica, è stato rinvenuto l’oggetto contundente, portato via dall’auto del ragazzo. Il giovane è stato portato in caserma e sottoposto a procedimento di identificazione.

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© Ilnotiziario.net - Cesate, trovato con un tirapugni in auto: arrestato 23enne

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