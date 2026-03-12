Nella notte a Monza, un uomo di 27 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato. Durante l’intervento, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti e di un tirapugni. Contestualmente, l’uomo è stato indagato per una rapina avvenuta poche ore prima nei pressi di un fast food di viale Lombardia, nel quartiere San Fruttuoso.

© Ilnotiziario.net - Rapina a Monza: 27enne arrestato per droga, trovato con un tirapugni

