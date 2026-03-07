Un giovane di 23 anni è stato arrestato a Mortara dopo aver danneggiato con un bastone il parabrezza di un'auto parcheggiata e i vetri di una palestra. L'uomo, armato del bastone, ha infranto i finestrini di entrambi i veicoli prima di essere fermato dalle forze dell'ordine. L'episodio si è verificato nel centro della città questa mattina.

Mortara (Pavia), 7 marzo 2026 - Armato di un bastone, ha mandato in frantumi il parabrezza di un'auto parcheggiata. Ed è poi emerso che poco prima avrebbe spaccato anche i vetri di due finestre della palestra comunale. Arresto del responsabile Un 23emne di nazionalità marocchina è stato arrestato dai carabinieri, in flagranza del reato di danneggiamento aggravato. I militari della locale Stazione, della Compagnia di Vigevano, sono intervenuti in viale Dante a Mortara nella notte, verso le 3.30 di oggi, sabato 7 marzo, per la segnalazione di un uomo che si aggirava con bastone e stava facendo danni. Intervento immediato delle forze... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mortara, spacca i vetri di un’auto e di una palestra con un bastone: 23enne arrestato

Spacca vetri delle auto per rubare: 25enne arrestatoL'allarme è scattato verso l'una del mattino in piazza della Mercanzia, al Porto Antico, dove gli agenti sono intervenuti in un parcheggio per un...

Litiga con uno studente per una sedia libera al bar e gli spacca un bicchiere in faccia: 23enne arrestatoUn 23enne avrebbe spaccato un bicchieri di vetro in faccia a un 22enne all'esterno di un bar a Romano di Lombardia (Bergamo).