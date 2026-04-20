Cesate Ginnastica | l’ascesa di Giona Canzi nonostante l’infortunio

A Cesate, un giovane atleta della squadra di ginnastica ha ottenuto risultati importanti, tra cui la convocazione in nazionale Under 15 e il conseguimento del titolo regionale. Nonostante abbia recentemente subito un infortunio, continua a partecipare agli allenamenti e alle competizioni. La sua crescita nel settore è stata significativa negli ultimi mesi, attirando l'attenzione di allenatori e appassionati.

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