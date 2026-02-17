Juventus David di cuore | con la squadra nonostante l’infortunio

Jonathan David ha deciso di seguire comunque la squadra nonstante l’infortunio che lo terrà fuori per la trasferta di Istanbul Jonathan David di cuore Molti lo descrivono come un attaccante ancora in fase di adattamento, lontano dal diventare decisivo nelle sfide clou o dal cambiare da solo il corso di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

David Juventus, scenario definito in vista di gennaio: nonostante le voci d’addio delle ultime settimane…Svelata la situazione del canadeseIn vista di gennaio, si delineano gli scenari per David Juventus, il canadese oggetto di voci di mercato nelle ultime settimane.

Holm Juventus, bianconeri in vantaggio sullo svedese nonostante l’inserimento di questa squadra. Serve ancora un tassello per la conclusione dell’affareLa Juventus continua a spingere per portare Holm in bianconero.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Con Spalletti bianconeri meno noiosi e più brillanti ma Openda e David come sono arrivati alla Juve?; Inter-Juve, le pagelle: Bastoni, il tuffo non gli fa onore, 4,5. Cuore Locatelli, 7; Juve di cuore, Inter di fortuna (e con La Penna): Chivu batte Spalletti al 90'. Ma quante polemiche...; Juve senza un top player per l'andata col Galatasaray: cosa è successo. Convocati Spalletti: Thuram c'è.

Pagelle Juventus a San Siro: Locatelli cuore e gol, Kalulu espulso, Di Gregorio tra errori e miracoliPagelle Juventus a San Siro: Locatelli cuore e gol, Kalulu espulso, Di Gregorio tra errori e miracoli Il migliore secondo Gazzetta, Manuel Locatelli – ... tuttojuve.com

Inter Juve 3-2: sintesi e moviolaInter Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 25ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato allo Stadio San Siro) – Vibrazioni da derby d’Italia: questa sera, a ... juventusnews24.com

Emergenza attacco per Spalletti: senza David, spunta l'ipotesi McKennie centravanti contro il Galatasaray. #McKennie #Juve #ChampionsLeague #GalatasarayJuve #juventusnews24 facebook

Con #David fuori, c’è #Openda in pole per sostituirlo Quale sarebbe la scelta migliore al posto del canadese #Juve #Juventus x.com