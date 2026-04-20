Cervia in rivolta | il corteo per fermare le discariche alle saline

Domenica mattina, la comunità di Cervia ha preso parte a un corteo per opporsi all’installazione di due nuovi centri di smaltimento di macerie e residui edilizi nelle vicinanze di Montaletto. La manifestazione ha coinvolto numerosi cittadini che hanno espresso il loro dissenso contro i progetti di insediamento nelle aree delle saline. La protesta si è svolta lungo le strade del centro e delle zone interessate, attirando l’attenzione di residenti e comitati locali.

La comunità di Cervia si è mobilitata domenica mattina per manifestare il proprio dissenso contro l’insediamento di due nuovi centri di smaltimento per macerie e residui edilizi nelle zone di Montaletto. Il comitato Salviamo le Saline – No discariche ha guidato un corteo che ha attraversato la città, culminando con una presenza significativa presso l’area naturale delle saline, per denunciare i rischi legati ai progetti situati in via dell’Economia e in via del Commercio. Il punto di ritrovo è stato fissato alle ore 9:00 in piazza Garibaldi, dove i partecipanti hanno esibito striscioni e bandiere con lo slogan volto a proteggere il territorio locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cervia in rivolta: il corteo per fermare le discariche alle saline Notizie correlate Manifestazione contro le discariche alle saline di Cervia: videoPiazza Garibaldi si è animata con striscioni, magliette 'Non toccate il nostro Paradiso' e l’immagine simbolica del fenicottero rosa. Manifestazione alle saline di Cervia: “No alle discariche. Giù le mani dal nostro paradiso!”Cervia (Ravenna), 19 aprile 2026 – Mobilitazione a Cervia con decine di manifestanti pacifici in difesa delle Saline questa mattina. Panoramica sull’argomento Si parla di: No alle discariche. Cervia, in 300 alla protesta: Si trovi un luogo idoneo; No alle discariche Cervia in 300 alla protesta | Si trovi un luogo idoneo. No alle discariche. Cervia, in 300 alla protesta: Si trovi un luogo idoneoL’iniziativa del Comitato ’Salviamo le saline’ ieri mattina in piazza Garibaldi. Il tema caldo in vista delle elezioni: presenti tutti gli schieramenti. msn.com