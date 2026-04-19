Manifestazione contro le discariche alle saline di Cervia | video

Una manifestazione si è svolta nelle saline di Cervia, con partecipanti che hanno portato striscioni e magliette con la scritta

Piazza Garibaldi si è animata con striscioni, magliette 'Non toccate il nostro Paradiso' e l’immagine simbolica del fenicottero rosa. La protesta mira a fermare la realizzazione di due discariche di materiali inerti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Manifestazione contro le discariche alle saline di Cervia: video Notizie correlate Manifestazione alle saline di Cervia: “No alle discariche. Giù le mani dal nostro paradiso!”Cervia (Ravenna), 19 aprile 2026 – Mobilitazione a Cervia con decine di manifestanti pacifici in difesa delle Saline questa mattina. 80 motociclisti per le vie di Cervia contro le discariche nelle SalineUn ‘serpente’ di 80 centauri e 100 persone per dire no alla realizzazione delle due discariche vicino all’oasi naturalistica della Salina di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Domenica 19 aprile, una camminata di protesta di Salviamo le Saline contro le discariche di Montaletto; Discariche a Montaletto. Un corteo di protesta; Cervia, Salviamo le Saline: domenica la camminata di protesta contro le discariche di inerti; Piombino protesta: Rigassificatore rende la città obiettivo sensibile in guerra. Manifestazione alle saline di Cervia: No alle discariche. Giù le mani dal nostro paradiso!La battaglia del Comitato contro due luoghi di smaltimento: No alle polveri, all’inquinamento acustico e ambientale. Superate le 150 adesioni e raccolto oltre 2000 firme ... ilrestodelcarlino.it Discariche a Montaletto. Un corteo di protestaDomani mattina tra il centro e le saline, con partenza da piazza Garibaldi. Gli organizzatori: Camminata pacifica per sensibilizzare l’opinione pubblica. ilrestodelcarlino.it L’ordine del prefetto per la manifestazione in centro a Torino e nel quartiere Vanchiglia - facebook.com facebook Su #IlTempo quella piazza di #Milano con tanta gente carica di entusiasmo, altro che flop visto solo da chi non c’era. La #Lega ha riunito davvero tantissima gente mentre la sinistra distribuiva foto scattate prima della manifestazione… E la #Storaciata di oggi x.com