Due persone sono state fermate a Mantello mentre tentavano di rubare 25 cofani di auto sportive del valore di 250.000 euro. I ladri erano arrivati a bordo di un furgone e avevano già caricato parte del bottino quando sono stati intercettati dalle forze dell’ordine. Se non fossero stati scoperti, avrebbero potuto allontanarsi con il materiale rubato, che era destinato a un colpo su commissione.

Mantello, 20 aprile 2026 – Se fossero riusciti a far perdere le proprie tracce, se ne sarebbero andati, a bordo del furgone su cui erano giunti a Mantello, con 25 cofani per auto sportive di grossa cilindrata, del valore di 250mila euro. Il colpo però non è riuscito perché i due ladri - un uomo di 49 anni e un altro di 40, entrambi di origini straniere - sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri della Compagnia di Chiavenna del capitano Aldo Leone. L’incursione. I due nella notte tra sabato e domenica sono entrati all’interno della ditta Cataforesi srl in via Carlaccio forzando prima il cancello d’ingresso e poi la porta del magazzino, dove si sono impossessati dei cofani.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cercano di rubare 25 cofani di auto sportive ma vengono beccati: salta il colpo su commissione

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