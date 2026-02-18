Tentano di rubare una Fiat Panda fuori alla stazione ma vengono beccati dai carabinieri
Due uomini cercano di rubare una Fiat Panda davanti alla stazione Albanova, ma vengono intercettati dai carabinieri e arrestati. I ladri avevano già tentato di forzare l’auto, che si trovava parcheggiata in strada, quando sono stati fermati dalle forze dell’ordine.
Un 46enne arrestato. Fermati anche un maggiorenne e una minorenne. Sequestrati arnesi da scasso. Tentano di forzare un’auto parcheggiata nei pressi della stazione ferroviaria “Albanova”, ma vengono sorpresi e bloccati dai carabinieri. È accaduto nella serata di ieri, quando i militari della Stazione di San Cipriano d’Aversa, impegnati in un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, sono intervenuti nell’area esterna dello scalo ferroviario. L’attenzione dei militari si è concentrata su tre persone che si aggiravano con atteggiamento sospetto attorno a una Fiat Panda regolarmente parcheggiata.🔗 Leggi su Casertanews.it
