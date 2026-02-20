Finto maresciallo cerca di truffare un disabile per 14mila euro di oro Arrestato dai veri Carabinieri

Un falso maresciallo ha tentato di ingannare un uomo di 62 anni con disabilità, cercando di farsi consegnare 14mila euro in oro. La truffa, pianificata con l’obiettivo di approfittarsi della sua vulnerabilità, è stata scoperta dai Carabinieri veri, che sono intervenuti in tempo. L’uomo ha creduto all’inganno, ma grazie all’intervento delle forze dell’ordine è stato evitato il peggio. Gli investigatori hanno arrestato il truffatore, che si era presentato come ufficiale delle forze dell’ordine.

In manette una coppia in trasferta da Napoli. La vittima, 62 anni, era stata convinta a raccogliere i propri gioielli con la scusa di una finta rapina. L'uomo è in carcere, la complice liberata perché madre di due bimbi piccoli Una truffa odiosa, orchestrata ai danni di un uomo di 62 anni diversamente abile, è stata sventata grazie all'intervento tempestivo di chi la divisa la indossa per davvero. Lo scorso 17 febbraio, i Carabinieri dei Nuclei Operativi e Radiomobili delle Compagnie di Sassuolo e di Modena hanno arrestato in flagranza di reato un 33enne e una 29enne, entrambi originari della provincia di Napoli, gravemente indiziati in concorso per tentata truffa aggravata e tentata rapina impropria.