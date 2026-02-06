Prato arrestato francese di 36 anni | è accusato di aver gambizzato un uomo in zona Cantiere

Un uomo di 36 anni, cittadino italo-francese, è stato arrestato a Prato su ordine del giudice. La polizia lo accusa di aver sparato e gambizzato un uomo di 37 anni, anche lui residente in città. L’arresto arriva dopo l’interrogatorio e l’emissione della custodia cautelare in carcere. La vicenda si è svolta nella zona

L'episodio risale all'8 agosto 2025 ed è avvenuto in via Ardigò, in zona "Cantiere", area residenziale della città. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'aggressione sarebbe stata compiuta mediante l'utilizzo di un'arma comune da sparo. La vittima riportò una ferita da arma da fuoco alla gamba destra, oltre a lesioni all'orecchio destro provocate da corpo contundente e una ferita lacero-contusa all'orecchio sinistro. Nel corso del sopralluogo effettuato sul luogo dei fatti sono stati rinvenuti due proiettili calibro 9 millimetri e tracce di sostanza ematica. Il destinatario del provvedimento cautelare risulta avere numerosi precedenti penali specifici per reati contro il patrimonio, anche commessi con violenza alle persone, e per delitti in materia di stupefacenti.

