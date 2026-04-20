Cerano | inaugurata la nuova rotonda sulla Sp6 come cambia la viabilità

Nella mattinata di lunedì 20 aprile è stata aperta al traffico la nuova rotonda di Cerano, situata al km 3+800 della strada provinciale 6. La struttura si trova all’incrocio tra via Milano, via Papa Giovanni e via Novara. L’intervento ha portato alla realizzazione di questa rotatoria, che interessa l’area tra le strade citate. La viabilità locale ha subito modifiche con l’apertura di questa nuova infrastruttura.

È stata inaugurata nella mattinata di oggi, lunedì 20 aprile, la nuova rotonda di Cerano, realizzata al km 3+800 della strada provinciale 6, in corrispondenza dell'incrocio tra via Milano, via Papa Giovanni e via Novara.Un investimento da 500mila euroLa nuova rotatoria sostituisce un incrocio con.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Rotonda Bacchelli-Canapa, cominciano i lavori: cambia la viabilità (con semafori temporanei)Sicurezza stradale e fluidità del traffico: è con queste finalità che il Comune si appresta a realizzare la nuova rotatoria all'intersezione tra le... Viabilità a Siena nord: "Con la nuova rotonda arriverà il miglioramento"Sarà una delle novità più rilevanti dell’accesso a nord della città, quando l’intervento sarà completato entro il prossimo anno con la realizzazione...