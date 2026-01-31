Viabilità a Siena nord | Con la nuova rotonda arriverà il miglioramento

La viabilità a Siena Nord cambia volto con una nuova rotonda sulla strada fiume. Entro il prossimo anno, sarà completato l’intervento che prevede anche una bretella di collegamento con Fontebecci. La rotatoria dovrebbe migliorare la circolazione, anche se all’inizio il suo effetto sarà limitato. I lavori sono in corso e l’obiettivo è alleggerire il traffico in questa zona della città.

Sarà una delle novità più rilevanti dell'accesso a nord della città, quando l'intervento sarà completato entro il prossimo anno con la realizzazione della rotatoria sulla strada fiume: la nuova bretella di collegamento con la rotonda di Fontebecci a breve entrerà in funzione ma di sicuro l'impatto iniziale sarà parziale. "Ma è l'unica possibilità di provare a scaricare la rotonda di Fontebecci, da sempre oggetto di intenso traffico", ha detto Michele Capitani, vicesindaco con delega all'urbanistica, rispondendo a un'interrogazione di Monica Casciaro di Siena sostenibile. "Gli studi preliminari – ha aggiunto – hanno indicato un miglioramento complessivo a seguito dell'apertura del nuovo asse viario di collegamento e della realizzazione della nuova rotatoria".

