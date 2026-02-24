Rotonda Bacchelli-Canapa cominciano i lavori | cambia la viabilità con semafori temporanei

Sicurezza stradale e fluidità del traffico: è con queste finalità che il Comune si appresta a realizzare la nuova rotatoria all'intersezione tra le vie Bacchelli, Canapa e Porta Catena. L'opera, al via in questi giorni, è finanziata interamente con risorse del Comune di Ferrara per una spesa complessiva di 350mila euro, e mira in particolare a rendere più scorrevoli i flussi di traffico che si sviluppano perimetralmente alla cinta muraria cittadina indirizzando la circolazione nelle direzioni nord, est e ovest. Il progetto della nuova rotatoria è stato sviluppato dopo un periodo di sperimentazione iniziata a partire da febbraio 2024, con l'obiettivo di eliminare la regolamentazione semaforica che generava lunghi incolonnamenti nell'intersezione.