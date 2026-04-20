Centrosinistra è dilemma primarie a Milano Intanto il re delle cripto vicino Trump e socio di Chora Media imbarazza il possibile candidato Calabresi

A Milano il dibattito tra le forze di centrosinistra riguarda ancora la modalità di selezione del candidato sindaco, con le primarie al centro delle discussioni. Il segretario metropolitano del Partito Democratico ha annunciato che la decisione sarà presa in estate, lasciando ancora in sospeso la questione. Nel frattempo, un imprenditore attivo nel settore delle criptovalute, vicino all'ex presidente e socio di una nota società di produzione, sta attirando l’attenzione e creando imbarazzi per un possibile candidato del centrosinistra.

Se il centrodestra cerca un candidato, il centrosinistra discute ancora sul modo col quale trovarlo. Se con primarie o meno (ce lo diranno in estate, ha detto il segretario metropolitano Pd, Alessandro Capelli ). A oggi, in caso di primarie (di coalizione o di partito?), i nomi in campo sarebbero tutti Pd: l’attuale vicesindaca Anna Scavuzzo (cattolica, autocandidata, con pochissime chance di vittoria), il capogruppo al Pirellone, Pierfrancesco Majorino (che rappresenta l’ala più di sinistra del partito, ma che dovrebbe sconfessare molte delle scelte dell’attuale sindaco – a partire dalla vendita di San Siro – per attrarre i voti dei delusi...🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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