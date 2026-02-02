In quali casi Mario Calabresi potrebbe diventare il candidato sindaco a Milano per il centrosinistra

Mario Calabresi potrebbe essere il nome su cui il centrosinistra punta per tentare di unificare le forze alle prossime amministrative di Milano. Al momento, non ci sono ancora conferme ufficiali, ma l’idea di schierare il giornalista come candidato sindaco sta prendendo forma tra i partiti della coalizione. Se dovesse candidarsi, potrebbe rappresentare un volto nuovo e riconoscibile, capace di attirare anche elettori indecisi. La decisione finale arriverà nei prossimi mesi, mentre i Riformisti spingono perché il nome di Calabresi sia al centro delle tratt

Mario Calabresi potrebbe essere la figura che permetterebbe al centrosinistra di presentarsi alle elezioni a Milano 2027 in coalizione con i Riformisti. Tuttavia, ad oggi l'ipotesi primarie resta la più concreta, con Anna Scavuzzo e Pierfrancesco Majorino possibili candidati politici.

