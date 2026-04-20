Il leader del centro-sinistra ha dichiarato che le primarie potrebbero essere utili per individuare il candidato migliore, ma solo se precedute da un accordo sul programma. Un altro esponente ha invece affermato che bisogna partire dalle cose da fare, sottolineando che le primarie non fanno parte della tradizione politica del gruppo. La discussione si concentra sulla modalità di scelta del candidato e sulla definizione delle priorità politiche.

Home > Politica > “Le primarie non sono nella nostra tradizione. Mi sono convinto che possano essere il modo più efficace per trovare l’interprete migliore, ma solo dopo aver condiviso il programma”. È il pensiero del presidente del M5S, Giuseppe Conte, che da Roma nel weekend ha avviato il percorso di ‘Nova – Parola all’Italia’ per “costruire insieme le risposte di cui il Paese ha bisogno”. Secondo l’ex premier, “il vincitore delle primarie sarà colui che dovrà attuare il programma. Un percorso che va costruito con intelligenza, per compattare lo schieramento progressista anziché dividerlo”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Centrosinistra, Conte: “Primarie per trovare interprete migliore”. Prodi: “Partire da cose da fare”

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