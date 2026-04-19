Conte Le primarie per trovare l’interprete migliore

L'ex presidente del consiglio ha dichiarato di aver interrotto ogni rapporto con un noto comico e fondatore di un movimento politico, a seguito di alcune parole offensive rivoltegli. La rottura dei rapporti riguarda esclusivamente il suo rapporto personale con questa figura pubblica, anche se lui continua a considerarlo comunque il fondatore del movimento. La questione è stata resa pubblica attraverso dichiarazioni ufficiali.

ROMA (ITALPRESS) – Con Beppe Grillo “dopo gli insulti che mi ha rivolto, non ci sono più rapporti. Anche se per me resta il fondatore. Una figura storica, con grandi meriti”. Così in una lunga intervista al Corriere della Sera, il leader del M5s, Giuseppe Conte, che ripercorre i suoi primi anni di vita insieme ai genitori quando era bambino, il suo rapporto con la fede e poi l’approdo nel mondo della politica, ricordando di non avere votato Movimento 5 Stelle fino al 2018: “Non avevo un partito di riferimento. Guardai con interesse all’esperienza demitiana, alla sinistra Dc, quando candidò indipendenti di sinistra: Scoppola, Lipari, Ossicini. Ho votato anche radicale”.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Leggi anche: Io voto Conte. Nell’itinerario post garantista, è lui l’interprete migliore della sinistra. Si esagera? Forse no. Leggi anche: Silvia Salis: "Le primarie? Sono sbagliate. Serve discussione interna per trovare un leader" Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Conte: primarie dopo programma condiviso, voto in Ungheria sconfitta per Meloni; Primarie, il pressing di Conte: Necessarie per allearsi con noi; Schlein apre a un tavolo. Conte avanti per le primarie; Schlein-Conte, risiko primarie. Il pressing di Renzi, con Franceschini (che punta anche su Silvia Salis). Giuseppe Conte: Le primarie servono. Prima del M5S votavo De Mita e i radicaliIntervista di Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera. Lla famiglia, gli anni difficili a Roma e la linea politica: Identità progressista, alleanze ... huffingtonpost.it Conte Le primarie per trovare l'interprete miglioreROMA (ITALPRESS) – Con Beppe Grillo dopo gli insulti che mi ha rivolto, non ci sono più rapporti. Anche se per me resta il fondatore. iltempo.it Napoli, con la Lazio una sconfitta che sa di resa: Conte al passo d’addio Sarri la fa grossa. Gli azzurri si arrendono senza giocare e regalano lo scudetto all'Inter.... - facebook.com facebook #Conte non cambia mentalità: chi non vince e arriva secondo è il primo degli ultimi #SerieA #ForzaNapoliSempre #Conte #Inter x.com