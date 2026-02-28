Software e disservizi se ne parlerà in Giunta

In una recente riunione di Giunta si discuterà dei problemi legati al software ‘Dedalus’, che sta causando numerosi disservizi nel sistema sanitario. Il presidente Acquaroli ha deciso di sospendere l’uso di questa applicazione, evidenziando la necessità di affrontare la questione. La discussione si concentrerà sulle azioni da adottare per risolvere le criticità legate al software.

"Bene ha fatto il presidente Acquaroli a prendere in mano il caso ‘Dedalus’, sospendendo l’applicazione di quel software che sta creando gravi disservizi al nostro sistema sanitario". A dirlo è il consigliere regionale del Partito Democratico Fabrizio Cesetti, che sulla questione ha depositato un’interrogazione a risposta immediata alla Giunta che sarà discussa martedì prossimo ad Ancona. "I problemi di instabilità del nuovo sistema informatico – spiega Fabrizio Cesetti – già da noi evidenziati con un’interrogazione depositata a gennaio, riguardano in particolare l’accesso alle cartelle dei pazienti e la lettura delle terapie precedentemente somministrate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

