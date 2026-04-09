Ribaltone nel centrodestra nè Firetto nè Catalano | accordo a un passo su un nome nuovo
Nel centrodestra si avvicina una svolta importante, con un accordo che sembra ormai definito su un candidato unitario. Nessuno tra i nomi di Firetto e Catalano sarà scelto, mentre si lavora su un nome nuovo. La conferma ufficiale arriverà solo dopo la riunione di sabato in Sicilia, a cui parteciperanno rappresentanti di vari partiti della coalizione, tra cui i capi delegazione di Fratelli d’Italia, Lega, Mpa e Forza Italia.
I giochi sarebbero fatti ma l’ufficialità della notizia verrà data soltanto sabato, dopo la riunione che si terrà in Sicilia fra i rappresentati dei partiti del Centrodestra, ovvero Luca Sbardella per Fdi, Nino Germanà per la Lega, Fabio Mancuso per Mpa e Marcello Caruso per Forza Italia. Gli. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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