Ribaltone nel centrodestra nè Firetto nè Catalano | accordo a un passo su un nome nuovo

Nel centrodestra si avvicina una svolta importante, con un accordo che sembra ormai definito su un candidato unitario. Nessuno tra i nomi di Firetto e Catalano sarà scelto, mentre si lavora su un nome nuovo. La conferma ufficiale arriverà solo dopo la riunione di sabato in Sicilia, a cui parteciperanno rappresentanti di vari partiti della coalizione, tra cui i capi delegazione di Fratelli d’Italia, Lega, Mpa e Forza Italia.