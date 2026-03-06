Centri estivi iscrizioni al via | Più settimane e più risorse

Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi comunali, che quest’anno prevedono un aumento delle settimane di attività e un incremento delle risorse dedicate. Le novità riguardano anche l’inclusione dei bambini disabili, con servizi più estesi e migliorati per garantire loro un’esperienza più completa. Le strutture comunali si preparano ad accogliere un numero maggiore di partecipanti rispetto agli anni passati.

Più settimane di servizio e più risorse per accogliere i bambini disabili. Con queste novità, aprono le iscrizioni per i centri estivi comunali. "Dopo i back ricevuti lo scorso anno, abbiamo scelto di rimodulare il servizio concentrandoci sull'ampliamento delle settimane di attività per rispondere in modo più efficace alle esigenze delle famiglie - spiega l'assessore all'Istruzione Alessandro Del Corno -. Inoltre, abbiamo già stanziato a bilancio fondi straordinari per garantire un contributo dedicato alle famiglie con ragazzi con disabilità grave, rafforzando così l'attenzione all'inclusione". Per la primaria, i centri saranno attivi dal 10 giugno al 31 luglio nei plessi di via della Repubblica e King.