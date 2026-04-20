Nel corso del 2024 in Italia sono state segnalate circa 14 mila nuove diagnosi di celiachia, secondo i dati pubblicati sulla salute pubblica. Con questa recente crescita, il totale delle persone affette dalla malattia si avvicina ai 280 mila individui. La celiachia rappresenta una condizione che interessa un numero significativo di cittadini, e il rischio di circa 600 mila persone potenzialmente malate è stato evidenziato negli studi più recenti.

I nuovi dati sulla salute pubblica rivelano che nel corso del 2024 in Italia sono state registrate circa 14 mila nuove diagnosi di celiachia, portando il numero totale dei pazienti a sfiorare i 280 mila individui. Questa crescita riflette un ritorno massiccio della popolazione ai presidi sanitari per accertamenti diagnostici dopo le restrizioni imposte dal periodo pandemico. Le statistiche ministeriali delineano un quadro demografico preciso: tra i malati accertati, le donne rappresentano la stragrande maggioranza con 194.274 unità, mentre gli uomini sono 85.238. La prevalenza della patologia su base nazionale si attesta allo 0,47% della popolazione complessiva, con picchi regionali più marcati in Valle d’Aosta (0,59%), Toscana (0,58%) e Umbria (0,54%).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Celiachia in Italia: nuovi dati e il rischio di 600 mila malati

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