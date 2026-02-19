Il rischio chikungunya è maggiore di quanto stimato finora | i nuovi dati per l'Italia sulla malattia virale

Un nuovo studio rivela che il rischio di chikungunya in Italia è più alto di quanto si pensasse, a causa della diffusione del virus in tutta Europa. I ricercatori hanno scoperto che l'infezione può circolare più a lungo e in aree più vaste, grazie alla presenza di zanzare vettore e a condizioni climatiche favorevoli. La ricerca ha analizzato casi recenti e modelli di diffusione, evidenziando una minaccia più concreta per le regioni mediterranee. La situazione richiede attenzione immediata da parte delle autorità sanitarie.