Il rischio chikungunya è maggiore di quanto stimato finora | i nuovi dati per l'Italia sulla malattia virale
Un nuovo studio rivela che il rischio di chikungunya in Italia è più alto di quanto si pensasse, a causa della diffusione del virus in tutta Europa. I ricercatori hanno scoperto che l'infezione può circolare più a lungo e in aree più vaste, grazie alla presenza di zanzare vettore e a condizioni climatiche favorevoli. La ricerca ha analizzato casi recenti e modelli di diffusione, evidenziando una minaccia più concreta per le regioni mediterranee. La situazione richiede attenzione immediata da parte delle autorità sanitarie.
Un nuovo studio ha evidenziato che quasi tutta l'Europa è minacciata dal virus Chikungunya, molto più di quanto si fosse stimato finora e per un periodo anche più lungo. Cosa sappiamo sul rischio in Italia.🔗 Leggi su Fanpage.it
