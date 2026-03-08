Il regime iraniano è alle corde la sinistra e gli esperti anche

Un rappresentante del regime iraniano ha dichiarato ieri di aver dato ordine di sospendere gli attacchi ai paesi del Golfo, a meno che non ci siano operazioni contro Teheran provenienti da quelle nazioni. La frase è stata pronunciata da Masoud Pezeshkian, uno dei tre membri di rilievo del governo, che ha anche precisato le condizioni per eventuali azioni offensive.

Iran, Trump abbraccia le famiglie dei sei soldati caduti. Teheran: "Non ci arrenderemo mai" La retromarcia parziale dell'Iran: "Fermeremo attacchi ai Paesi del Golfo. Solo se." Leggetele bene le frasi pronunciate ieri da uno dei «triumviri» iraniani, Masoud Pezeshkian, che ha trasmesso l'ordine di non attaccare più i paesi del Golfo, a meno - ha precisato - che da lì non giungano operazioni contro Teheran. Queste parole, così diverse e dimesse rispetto ai fiammeggianti proclami dei giorni precedenti, raccontano almeno due cose. La prima è l'evidenza di un regime alle corde, sfiancato militarmente e isolato diplomaticamente dopo soli otto giorni di guerra.

Blitz di Trump: ucciso Khamenei. Il regime iraniano è alle cordeL’attacco di Israele e Stati Uniti contro l’Iran potrebbe cambiare definitivamente gli equilibri geopolitici in Medio Oriente.

L’ex ministra Pinotti: “La sinistra non sia ambigua sul regime iraniano”La già titolare della Difesa: "Da Trump disinteresse verso verso il sistema di alleanze atlantiche che ha retto l'occidente finora.

