G7 Tajani | Chiediamo al regime iraniano cessazione incondizionata degli attacchi

Il G7 ha espresso una richiesta al regime iraniano di cessare senza condizioni gli attacchi nel Medio Oriente, sottolineando la propria unità e determinazione. In una dichiarazione ufficiale, i leader dei sette paesi hanno evidenziato il loro sostegno ai paesi della regione colpiti dagli attacchi. La posizione è stata comunicata in risposta alle azioni considerate inaccettabili dell’Iran nella zona.

“Di fronte agli inaccettabili attacchi dell’Iran in #MedioOriente, il @G7 ha risposto con unità e determinazione, sottoscrivendo una dichiarazione di forte sostegno ai Paesi della regione.Chiediamo al regime iraniano la cessazione immediata e incondizionata degli attacchi e ribadiamo con fermezza l’importanza di garantire la sicurezza della navigazione, incluso nello Stretto di Hormuz. Il G7 è compatto nel sostenere il diritto degli Stati colpiti da attacchi ingiustificati, da parte dell’Iran o dei suoi alleati, a difendere la propria sovranità e a proteggere i propri cittadini. Condanniamo con la massima fermezza anche i gravi attacchi perpetrati in Iraq. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - G7, Tajani: “Chiediamo al regime iraniano cessazione incondizionata degli attacchi” Articoli correlati Tajani: “il regime iraniano deve rinunciare alle capacità nucleari”Il ministro Tajani su X: “Ho parlato anche con il mio collega ministro degli Esteri del Kuwait sheik Jarrah al Sabah @MOFAKuwait. L'Idf: "L'Iran può colpire Roma, Parigi o Berlino". I Paesi del G7 a Teheran: "Fine immediata degli attacchi, pronti a rilascio scorte per approvvigionamento energetico"La Repubblica islamica minaccia gli Emirati: "Colpiremo se attaccherete nostre isole".