Nella vicenda legata ai documenti Epstein, Paolo Zampolli ha inviato una diffida a Report per impedire la trasmissione di una puntata dedicata alle rivelazioni su Melania Trump. Nonostante questa richiesta, la trasmissione andrà comunque in onda. Ranucci ha riferito che Zampolli aveva cercato di bloccare la messa in onda, ma i responsabili della trasmissione hanno deciso di proseguire con la programmazione.

Nuove rivelazioni sul caso Epstein nella puntata di Report: Amanda Ungaro accusa l’ex compagno Paolo Zampolli e solleva dubbi sul rapporto tra Melania e Trump. L’imprenditore vicino al presidente statunitense respinge tutto e diffida la trasmissione, che sarà però regolarmente in onda domenica 19 aprile. Report, focus su Paolo Zampolli Il post di Sigfrido Ranucci Le dichiarazioni di Amanda Ungaro La replica di Paolo Zampolli e dei legali Report, focus su Paolo Zampolli Al centro delle attenzioni di “Report” il caso legato a Jeffrey Epstein, con nuove rivelazioni che coinvolgono figure di primo piano tra politica, business e spettacolo. Al centro della puntata in onda su Rai3 ci sono le dichiarazioni della modella brasiliana Amanda Ungaro, ex compagna dell’imprenditore Paolo Zampolli, oggi vicino al presidente statunitense Donald Trump.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Epstein Files, Paolo Zampolli diffida Report ma la puntata andrà in onda, le rivelazioni su Melania Trump

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«Melania ha un patto con Zampolli perché teme che lui parli»: le rivelazioni di Amanda Ungaro a Report sull’ombra di Epstein. Ma lui smentisceMelania Trump sarebbe legata a Paolo Zampolli da un accordo di protezione per evitare che emergano verità scomode sul suo passato a New York.

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per video Mario ho qui il copy: Da Stephen Hawking a Richard Axel: sono tanto gli scienziati presenti negli Epstein files. Ce li racconta Mario Portanova sul nuovo numero di Millennium Trovi il nuovo numero di @mensilemillennium nel link in bio. - facebook.com facebook

La first lady compare solo marginalmente negli Epstein Files, a differenza del marito. E allora perché ha sensito il bisogno di giustificarsi x.com