Alcune persone stanno ottenendo notevoli guadagni sfruttando le variazioni dei prezzi del petrolio. Le oscillazioni sono state influenzate, tra le altre cose, dagli annunci riguardanti la possibile riapertura dello stretto di Hormuz. Inoltre, alcuni investimenti recenti in settori collegati al settore energetico hanno contribuito a determinare movimenti significativi sul mercato. Questi fattori hanno portato a variazioni evidenti nei profitti di alcuni operatori.

C'entrano gli annunci sulla riapertura dello stretto di Hormuz e alcuni investimenti fatti al momento giusto, forse troppo giusto Nei giorni scorsi l’incertezza intorno all’apertura o alla chiusura dello stretto di Hormuz è stata accompagnata da speculazioni anomale sui mercati finanziari. Sebbene la speculazione in borsa sia piuttosto frequente in caso di eventi eccezionali come una guerra, il tempismo con cui stanno avvenendo questi grandi movimenti intorno al petrolio li rende eccezionali, e probabilmente illegali. Venerdì gli investitori di tutto il mondo hanno scommesso complessivamente 760 milioni di dollari sul fatto che il prezzo del petrolio sarebbe sceso a breve.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - C’è chi sta facendo grandi profitti con le oscillazioni dei prezzi del petrolio

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