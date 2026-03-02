L’Iran ha bloccato il passaggio dallo stretto di Hormuz, impedendo il transito di navi commerciali, in risposta agli attacchi statunitensi e israeliani nel suo territorio. Questa decisione ha causato un aumento dei prezzi del petrolio sui mercati internazionali, mentre le navi restano bloccate nella zona. La situazione ha generato tensioni tra le parti coinvolte.

L'Iran sta bloccando il passaggio dallo stretto di Hormuz come ritorsione per gli attacchi statunitensi e israeliani sul suo territorio. Dal passaggio marittimo che collega il Golfo Persico e l'Oceano Indiano passa il 20% dei prodotti petroliferi mondiali. La reazione dei mercati è stata immediata: a mercati chiusi il greggio ha raggiunto gli 80 dollari. Nella giornata di oggi 2 marzo gli analisti prevedono ulteriori rialzi, con il Brent che potrebbe raggiungere 100 dollari al barile. L'Opec si è mossa per aumentare la produzione, ma questo non è bastato a rassicurare i mercati. Alcuni esperti però predicano maggiore calma, sottolineando che il settore petrolifero si sta preparando da tempo a questo scenario. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Crisi del petrolio con la guerra in Iran, prezzi in aumento con le navi bloccate a Hormuz

Iran, chiuso lo stretto di Hormuz: la crisi del petrolio e i rischi per mercati e prezziL’escalation militare nel Golfo Persico riporta l’energia al centro della competizione strategica internazionale, mostrando come un singolo...

Navi bloccate a Hormuz, allarme petrolio e commercio mondialeL’attacco contro l’Iran e la rappresaglia di Teheran contro i Paesi del Golfo rischiano di scatenare un vero e proprio shock sui mercati e sul...

Contenuti utili per approfondire Crisi del.

Temi più discussi: Venezuela, oltre il petrolio: la crisi è un fallimento di governance; Medio Oriente: gli impatti della crisi su PMI e startup; La crisi passa dallo Stretto di Hormuz: l’impatto sulle nostre bollette; Crisi in Medio Oriente, il petrolio apre a +13% in Asia.

Petrolio a 100 dollari e l'ombra dello Stretto di Hormuz: gli effetti della crisi energetica sull'ItaliaLo Stretto di Hormuz è un imbuto geografico lungo 39 chilometri. In alcuni punti la rotta di navigazione si stringe fino a soli 3 chilometri. Attraverso questo corridoio transita un quinto del ... businesscommunity.it

Iran, Borse e petrolio: lunedì la prova dei mercati con lo spettro di una 'tempesta perfetta'Potrebbero saldarsi alcune spinte di fondo, su tutte le previsioni più fosche sull'impatto dell'intelligenza artificiale nel mercato del lavoro, con uno scenario di guerra più lungo di qualsiasi attes ... adnkronos.com

Al di là di tutto. Ma un ministro della Difesa durante una crisi militare, connesso con uno smartphone a una riunione riservata coi servizi segreti. Per parlare coi vertici delle Forze Armate si usano circuiti protetti. Da Dubai, Crosetto userà WhatsApp Signal Ch x.com

FIM-CISL MARCHE COMUNICATO STAMPA Crisi del settore metalmeccanico nelle Marche: coinvolti circa 8.000 lavoratori, forte impatto su elettrodomestico, automotive, agry costruction e produzione macchine La crisi che sta attraversando il settore met facebook