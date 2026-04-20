CdS – Non solo Bastoni | anche Palestra piace al Barcellona E in Spagna riprendono le parole di Gasperini…

Il Barcellona sta valutando l'acquisto di due giocatori italiani, Alessandro Bastoni e Marco Palestra, entrambi considerati obiettivi di mercato per la prossima stagione. Bastoni, da tempo nel mirino del club spagnolo, è attualmente in forza a una squadra italiana. Nel frattempo, le parole di un allenatore italiano sono state riprese da un quotidiano spagnolo, alimentando le speculazioni sul possibile trasferimento di questi calciatori in Liga.

2026-04-20 12:12:00 Il Corriere: Il Barcellona mette gli occhi addosso ai nostri gioielli. Alessandro Bastoni (da parecchio tempo nel mirino blaugrana) e Marco Palestra potrebbero lasciare l’Italia per approdare in Liga nella prossima stagione. Il Mundo Deportivo ha dedicato un lungo articolo all’esterno del Cagliari, rivelazione di questa stagione in Serie A. Il ventenne terzino della nazionale italiana, di proprietà dell’Atalanta, sta attirando l’attenzione di diversi grandi club, tra i quali proprio il Barcellona, rimasto estasiato dalle sue qualità tecniche e di corsa. Un corteggiamento velato, per il momento, che potrebbe diventare qualcosa di più serio nelle prossime settimane.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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