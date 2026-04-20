Sul fronte del calciomercato, il quotidiano Cadena Sportiva riporta che l'agente di un difensore attualmente in forza a una squadra di Serie A ha dichiarato che chi fosse interessato a lui dovrebbe contattare direttamente i rappresentanti. La squadra proprietaria del cartellino ha precisato che il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2026 e che, nonostante la stagione in corso, si discute già di possibili trasferimenti.

2026-04-20 17:08:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del CdS: Campionato da finire, ma già si parla di mercato. E in casa Inter, con lo scudetto ad un passo, tiene sempre banco il futuro di Alessandro Bastoni. Piace al Barcellona, anche se offerte ufficiali non sono mai arrivate. Forse arriveranno. Per ora anche il ds nerazzurro, Piero Ausilio, non dà conferme sul difensore: “Bastoni ha un contratto con l’Inter e non ci sono situazioni tali da far pensare a un Bastoni lontano dall’Inter. Siamo contenti di lui e siamo sicuri che darà ancora tanto. Non so cosa dicono in Spagna. Se qualcuno fosse interessato a lui ci chiami, conoscono i nostri numeri di telefono, e non parli”, ha affermato Ausilio all’evento ‘Inside the Sport 2026’ a Coverciano.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – Ausilio sul futuro di Bastoni all’Inter: “Se qualcuno è interessato dovrebbe chiamarci…”

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